Скучает по детям, просится домой: последние новости о состоянии Костомарова на 4 апреля

Роман Костомаров уже четвертый месяц находится в Коммунарке. В больницу олимпийский чемпион в танцах на льду в паре с Татьяной Навкой попал еще 10 января. И с тех пор спортсмен не покидал больничные стены. Источник близкий к медицинским кругам поделился свежими сведениями о фигуристе, дав понять, что Роман Костомаров просится домой — к маме, детям, семье.

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«Ему регулярно делают перевязки. Психологическое состояние в норме, питается хорошо и уже просится домой, надоели больничные стены», — приводит ТАСС слова источника.

Также сообщается, что состояние Романа Костомарова доктора оценивают как стабильное. Он постепенно восстанавливается, температуры у него нет и в трахеостоме он больше не нуждается. Однако перевод из отделения реанимации не планируется до восстановления тканей.