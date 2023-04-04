Шахназаров «прихлопнул» Слепакова: «Уехавшие... спят и видят, как будут дурить народ»

Семен Слепаков вслед за многими звездными персонами уехал в Израиль. Также, к примеру, сделала и Алла Пугачева. Она даже увезла с собой девятилетних двойняшек Гарри и Лизу, не дав им доучиться в подмосковной гимназии. По слухам, детей Примадонна отдала в элитную израильскую школу.

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И если за границей Алле Пугачевой выступать на сцене перед израильтянами не приходится, то Семену Слепакову все же нужно давать концерты, чтобы прокормиться.

Публицист Михаил Шахназаров в очередной раз прошелся по юмористу-песеннику, намекнув, что в России его уже давно никто не ждет.

«Уехавшие... Они ведь спят и видят, как приедут сюда снова и начнут дурить народ», — считает Шахназаров.

По материалам «СтарХита».