Клава Кока в бикини сверкнула упитанными складками бедер: трусы-плавки натянула до ушей

Клава Кока показала упитанную фигуру в купальнике, натянув трусы-плавки едва ли не до ушей так, что стали видны складки на бедрах. Поклонники потеряли дар речи, увидев поп-диву в образе сломанной куклы. Длинные ноги певицы смотрелись неестественными из-за «надлома» в коленках. Кока напоминала фарфоровую марионетку.
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Поверх купальника певица накинула лимонный полупрозрачный халатик. На отдыхе Клава Кока успела немного подзагореть, ее кожа приобрела ровный бронзовый оттенок.
Клава Кока в купальнике на пляже. Фото: личный архив
«Сочная красотка!», «Ммм... как же тоже хочется на пляж», «А кто платит за такой отдых? Неужто сама??», «Ножки кривые??», «Куколка — фарфоровая статуэтка», «Зачем так труселя натягивать, аж до треска», «Выпендреж!» — написали фолловеры.