Клава Кока в бикини сверкнула упитанными складками бедер: трусы-плавки натянула до ушей

Клава Кока показала упитанную фигуру в купальнике, натянув трусы-плавки едва ли не до ушей так, что стали видны складки на бедрах. Поклонники потеряли дар речи, увидев поп-диву в образе сломанной куклы. Длинные ноги певицы смотрелись неестественными из-за «надлома» в коленках. Кока напоминала фарфоровую марионетку.

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Поверх купальника певица накинула лимонный полупрозрачный халатик. На отдыхе Клава Кока успела немного подзагореть, ее кожа приобрела ровный бронзовый оттенок.