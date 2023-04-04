Любовь увяла: девушка Гелы Месхи сказала правду о разрыве после слухов о «пьяной» истории

Гела Месхи строил отношения с телеведущей Анной Соколовой после разрыва с женой Екатериной Климовой. Однако и этот союз оказался некрепким. Выяснилось, что пара уже не вместе. Близкий друг Анны, Михаил Игнатов, в беседе со СМИ выдал их недавний разговор, в котором девушка заявила, что Месхи якобы выпил лишнего и достаточно сильно ее толкнул, да так, что та даже повалилась на пол. Тут же поползли слухи, что бывший муж Екатерины Климовой не равнодушен к спиртному.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Позже ситуацию прояснила и сама Анна Соколова, подтвердив, что они с Гелой уже не вместе. Сплетников телеведущая назвала «любителями чипсов».