Тонкий носик, бровки полумесяцем! Беременная жена Прилучного показала его молодую тещу

Для Зепюр Брутян эта беременность первая, а вот у ее мужа Павла Прилучного уже есть двое детей от первого брака с Агатой Муцениеце — сын Тимофей и дочка Мия. В одном из интервью актер признался, что именно старшие наследники поторапливали их с женой завести еще одного малыша. Дети только и ждут, когда у них появится братик или сестренка.

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В своем микроблоге Зепюр Брутян поделилась свежим фото с мамой. Вместе с родительницей беременная жена Павла Прилучного поужинала в ресторане. Поклонники удивились тому, как молодо выглядит теща «мажора». На лице мизер морщин, кожа гладкая, матовая — так и сияет. Бровки полумесяцем, белоснежная улыбка, тонкий носик — ну чем не красавица?