Валя Карнавал спустила штаны и плюхнулась на диван: бесстыдство вошло в чат

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Но Валя поспешила заверить: у нее все хорошо, восстановилась и с новыми силами рвется в бой. Снимки, которые постит Карнавал в Сети, вызывают у фанатов восторг и поднимают настроение — чувствуется ее второе дыхание. На этот раз звезда показала себя почти без штанов. Она спустила джинсы ниже колен и бесстыдно плюхнулась на диван, замерев с телефоном в руках. Кадр одновременно рассмешил подписчиков и вызвал легкое недоумение: мол, что скажет ее любимка Саша Стоун, когда увидит такое в Сети?