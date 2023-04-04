Вала Карнавал спустила штаны и плюхнулась на диван: бесстыдство вошло в чат

Звезда Интернета Валя Карнавал все чаще стала радовать фанатов контентом. ее долгое время не было слышно, сама она жаловалась на плохое самочувствие после отпуска. Кто-то даже засомневался, а не в положении ли девушка – у них с бойфрендом свадьба на носу, и все может быть.

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Но Валя поспешила заверить – у нее все хорошо, восстановилась и с новыми силами рвется в бой. Снимки, которые постит Карнавал в Сети, вызывают у фанатов восторг и поднимают настроение – чувствуется ее второе дыхание. На этот раз звезда показала себя почти без штанов. Она спустила джинсы ниже колен и бесстыдно плюхнулась на диван, замерев с телефоном в руках. кадр одновременно рассмешил подписчиков, и вызвал легкое недоумение – мол, что скажет ее любимка Саша Стоун, когда увидит такое в Сети?