Третий подряд: концерт Ани Лорак в Воронеже отменен

Певица Ани Лорак спустя год молчания обозначила свою позицию и возобновила карьеру, рассчитывая заработать на площадках различных российских городов. Однако ее концерт в Краснодаре был отменен, следом отказались принимать Лорак в Ростове-на-Дону. А теперь еще одно мероприятие звезды сорвалось.

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Как стало известно, выступление Лорак отменено в Воронеже. Артистка должна была петь 24 апреля на сцене Event-Hall. Но на сайте концертной площадки объявили, что исполнительница там не появится.