Аршавин воссоединился с Барановской, все дети в сборе: младший сынок так и льнет к отцу

Юлия Барановская в день рождения дочери показала, как прошли посиделки в честь именинницы. Телеведущая поделилась видео в соцсети, и в кадр попал Андрей Аршавин — отец виновницы торжества и бывший муж Барановской.

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Экс-футболист не пропустил 15-летие дочки Яны и сел за один стол со всеми приглашенными. Правда, подальше от экс-жены. А младший сынок пары, 10-летний Арсений, так и тянулся к отцу, который его не воспитывал.

Аршавин и Барановская, напомним, жили в гражданском браке почти 10 лет. У них трое детей, самый младший родился в 2013 году, когда мама с папой уже расстались — футболист бросил беременную жену по телефону.