Новости шоу-бизнеса: Галустян стал гражданином Армении, Бледанс пострадала от косметолога, Вайкуле снова оскандалилась

Бледанс стала жертвой косметолога

Актриса Эвелина Бледанс призналась, что стала жертвой косметолога. Она поставила филлер, хотела заполнить область щек, но что-то пошло не так. Препарат сместился, и вместо «наливных яблочек» на лице появилась впадина, которая, что бы она ни делала, не исчезала.

Галустян получил армянское гражданство

Михаил Галустян на днях получил паспорт гражданина Армении. В Сети шумиха: за всю жизнь не нужен был, а теперь понадобился? И обвинили артиста в лицемерии.

Вайкуле хочет президентом страны Галкина* или Пугачеву

Оскандалившаяся Лайма Вайкуле снова села в лужу. Она дала интервью Ксении Собчак, в котором заявила, что сбежавшие Максим Галкин* или Алла Пугачева могли бы быть президентами.

Как сбежавший Пресняков живет в США

Никита Пресняков уже полгода живет в США. Туда он сбежал после объявления частичной мобилизации. Как живет внук Пугачевой теперь, рассказала его другая знаменитая бабушка – Елена Преснякова. Мол, у роднульки все хорошо, там ему очень интересно, а еще он работает.