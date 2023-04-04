Агата Муцениеце в ванной показалась без лифчика: бесстыдство крупным планом

Актриса Агата Муцениеце недавно стала звездой спектакля «Абсолютно нага», заменив Екатерину Варнаву. Бывшей жене Павла Прилучного пришлось оголяться, в итоге и сама звезда, и зрители после премьеры остались довольны.

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Раскрепостившаяся Муцениеце останавливаться, судя по всему, не планирует. И уже дома в ванной она запечатлела себя крупным планом без бюстгальтера. Отсутствие нижнего белья выдала тонюсенькая майка-алкоголичка, да и сама Агата это никак не скрывала, скорее, наоборот.