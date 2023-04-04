Сергей Жуков из «Руки вверх!» показал старшую дочь от первого брака: росла без отца, совсем не похожа на него

Певец Сергей Жуков – многодетный отец. В браке с артисткой Региной Бурд он воспитывает дочь и двоих сыновей. Но мало кто знает, что у лидера группы «Руки вверх!» есть старшая дочь Александра, появившаяся на свет в 2001 году, когда исполнитель был женат на Елене Добындо. Семью Жуков создал на пике своей популярности, но спустя пять лет развелся. Мать увезла дочь в Америку.

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Лишь спустя годы Жуков смог наладить связь с бывшей женой, начал регулярно видеться с дочкой. И сильно сожалел о том, что не смог воспитывать своего первенца. В день рождения Саши звездный отец опубликовал ее фото и написал теплые слова в адрес именинницы.

«Доченька, мое счастливое число 22 заиграло сегодня новыми красками! У тебя сегодня день рождения, и я счастлив, что ты превратилась в такую красивую, такую умную, такую заботливую и нежную девочку, которая уже 22 года наполняет мое сердце любовью!» - обратился артист к дочке.

Люди заметили, что росшая без отца девушка совсем не похожа внешне на Жукова. Но отметили, что выросла Александра настоящей красавицей.