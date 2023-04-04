Отец Романа Костомарова сделал заявление о состоянии сына

Фигурист Роман Костомаров продолжает находиться в реанимации «Коммунарки», и пока переводить его в обычную палату медики не спешат. Это вызывает у поклонников чемпиона беспокойство. Но отец звезды спорта, Сергей Костомаров, заявил, что у его сына сейчас все хорошо с самочувствием.

«Все нормально», – заверил отец сайту «Матч ТВ». - «Все положительно».

Напомним, в январе Костомаров угодил в больницу с пневмонией. Вскоре пошли осложнения – сепсис, гангрена. В результате, чтобы спасти жизнь фигуристу, врачи ампутировали стопы и кисти рук. Некроз удалось остановить.