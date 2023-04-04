Севастьянова в халатике показала родинку на самом интимном месте: распахнулась

Гимнастка Каролина Севастьянова продолжила свой отдых в Дубае. Туда красавица прилетела не одна, а в компании таинственного кавалера. С бизнесменом Александром Мазановым они расстались спустя 5 лет отношений, но чемпионка недолго горевала.

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В соцсетях Севастьянова публикует только свои фото и видео. И на этот раз не поскупилась показать себя в черном шелковом халатике, который надела поверх нижнего белья. Декольте распахнулось, и зрители увидели родинку на груди красотки, с левой стороны. Интимная особенность Каролины оказалась раскрыта.