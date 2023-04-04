Поет, пританцовывает: Фахрийе Эвджен показала, как выступает на сцене трехлетний сынок от Бурака Озчивита – мамино солнышко!

Турецкая актриса Фахрийе Эвджен этой зимой стала мамой во второй раз. У нее от звезды «Великолепного века» Бурака Озчивита – двое сыновей, старшему Карану три годика, малышу Керему – 2,5 месяца. Накануне знаменитая мамочка побывала на концерте первенца в садике и засняла на видео, как выступает ее начинающий артист.

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Наряженный в сценический костюм Каран весь был сосредоточен на песне, пританцовывал и активно жестикулировал. Мальчику, судя по всему, нравится быть в центре внимания. Подписчики умилились кадрам с малышом и заметили, что кроха явно пойдет по мамиными папиным стопам.