«Прожитые годы привели не к мудрости, а к уровню школы для умственно отсталых»: Шахназаров про Вайкуле

Звезда советской и латвийской эстрады Лайма Вайкуле стала героиней нового выпуска шоу Ксении Собчак «Осторожно: Собчак» на YouTube. Артистка во время интервью сделала ряд заявлений, которые вызвали волну возмущения среди россиян. Многие поспешили высказаться, парируя спорные мысли.

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В частности, журналист Михаил Шахназаров в своем Telegram-канале раскритиковал не только Вайкуле, но и хозяйку эфира Собчак после того, как Лайма заявила, что хочет видеть Максима Галкина* или Аллу Пугачеву президентами нашей страны.

«Именно. ЯМыМаксимПрезидент! А Прусикин будущий премьер-министр. А Ксюша Катафалкер министром информации станет. И все же нельзя не восхититься командой Собчак. Умеют они оттенить весь примитивизм своей хозяйки за счет гостей, которых прожитые годы привели не к мудрости, а к уровню школы для умственно отсталых», - написал журналист.

Это не первое спорное заявление Вайкуле. Ранее она выдала, что «кормила» весь СССР своими выступлениями, а Алла Пугачева – Россию.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.