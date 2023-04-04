Помокревшая Бузова показала, как употела: оттянула топ, засветила округлости прямо в спортзале

Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Звезда одним жестом сразила наповал.

Телезвезда Ольга Бузова за последнее время изрядно располнела. Чтобы вернуть прежнюю легкость и стройность, она поспешила заняться спортом. Даже в Африке на съемках шоу в марте она тренировалась, чтобы не терять навык.

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Накануне Бузова показала, как проходят тренировки, снимая себя на видео. В соцсеть она выставила не только кадры своей работы на коврике, но и результат – мокрую «ложбинку греха», то есть декольте. Причем, сделала артистка это весьма пикантно: оттянув топ, она засветила свои округлости, и протерла ладонью пространство между ними.

«Я не знаю, как вы ходите в зал. Но я просто мокрая!» - призналась влажная звезда.

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