«Надоели больничные стены»: перенесший ампутацию Роман Костомаров засобирался домой

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров идет на поправку. Но пока по-прежнему остается в реанимации – переводить в обычную палату звезду не спешат до восстановления тканей ампутированных конечностей. Спортсмен дышит самостоятельно, ест сам и заговорил о выписке.

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О том, что Костомаров просится домой, поведал источник в больнице. Спортсмена понять можно – он почти три месяца не был в родных стенах.

«Питается хорошо и уже просится домой, надоели больничные стены», - цитирует ТАСС собеседника.

Фигуристу, напомним, ампутировали стопы и кисти рук из-за прогрессирующего некроза. Рядом с Костомаровым находится его жена Оксана Домнина. Она практически круглыми сутками в палате с мужем, домой к детям ездит ночевать. Недавно Роман вышел на связь со своим экс-тренером Александром Жулиным. И до слез растрогал его своим сообщением.