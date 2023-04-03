Равшана Куркова обустраивает детскую для сына: счастливый Гаспар попрыгал на кровати прямо в магазине

Равшана Куркова уже давно снимается в кино. Ей удалось завоевать любовь миллионов поклонников. В свои 42 года может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Она редко красится в обычной жизни. А в 2021 году артистка неожиданно объявила, что растит сына Гаспара. Тогда мальчику был уже один год. Теперь именно он скрашивает ее жизнь.
На этот раз Куркова решила устроить шопинг. Так как ее наследник подрос, она решила купить для него новую кровать. Актриса привела его в известный магазин «Детский мир». Гаспар в футболке и брюках залез прямо на кровать и попрыгал на матрасе. Кудрявый малыш улыбался, наслаждаясь моментом.
«Когда приехал выбирать новую кровать», – написала звезда.
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Сын Равшаны Курковой. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились кадром. Многие поразились тому, как вырос сын Курковой. Другие отметили, что мальчик очень похож на маму. «Ну что за чарующие кудряшки», «Он просто ангел», «Какой счастливый», «Ну парень красавцем растет», «Ох, какой миленький», — стали писать в Сети.