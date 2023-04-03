Равшана Куркова обустраивает детскую для сына: счастливый Гаспар попрыгал на кровати прямо в магазине

На этот раз Куркова решила устроить шопинг. Так как ее наследник подрос, она решила купить для него новую кровать. Актриса привела его в известный магазин «Детский мир». Гаспар в футболке и брюках залез прямо на кровать и попрыгал на матрасе. Кудрявый малыш улыбался, наслаждаясь моментом.

«Когда приехал выбирать новую кровать», – написала звезда.

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