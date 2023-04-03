Наталья Рудова в лифчике подставила солнцу свои прелести: едва прикрыла упругие «вишенки»

На этот раз Рудова призналась, что хочет вернуться на Маврикий. Она поделилась своими фото, сделанными на пляже. Блондинка покрасовалась в лучах солнца, обнажив грудь в лифе из треугольников. При этом актриса была без макияжа. Она продемонстрировала свою природную красоту. Наталья не стала прикрывать декольте.

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