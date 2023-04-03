Наталья Рудова в лифчике подставила солнцу свои прелести: едва прикрыла упругие «вишенки»

Наталья Рудова уже давно строит карьеру в кино. Каждый год ее копилка с работами пополняется. Блондинка особенно сильно запомнилась зрителям по сериалу «Татьянин день». А в 2022 году вышел сериал «Жизнь по вызову», где она сыграла с Павлом Прилучным. В свои 39 лет артистка держит себя в форме и постоянно оказывается в центре мужского внимания.
На этот раз Рудова призналась, что хочет вернуться на Маврикий. Она поделилась своими фото, сделанными на пляже. Блондинка покрасовалась в лучах солнца, обнажив грудь в лифе из треугольников. При этом актриса была без макияжа. Она продемонстрировала свою природную красоту. Наталья не стала прикрывать декольте.
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Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были восхищены снимком. Но одним показалось, что лицо актрисы опухло. Другие посчитали кадр слишком смелым. «Ну тут все прекрасно», «А почему такая опухшая?», «Грудь такая аккуратная», «Формы словно сдулись», «Что за русалочка», «Декольте откровенное», — стали писать в Сети подписчики.