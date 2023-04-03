Щеки были пухлее, улыбка папина: Виктория Боня показала, как выглядела больше 20 лет назад

А 3 апреля Боня поделилась редким архивным фото. В кадре она запечатлена в квартире городе Краснокаменске со своим папой. Тогда ей было около 22 лет. Она жила в скромной обстановке. Светская львица в то время носила темные волосы и лишь губы красила блеском, демонстрируя природную красоту.

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