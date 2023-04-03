Щеки были пухлее, улыбка папина: Виктория Боня показала, как выглядела больше 20 лет назад

Виктория Боня уже давно стала известной. Она принимала участие в шоу «Дом-2», а потом стала телеведущей и моделью. Уже давно светская львица живет в Монако, где растит дочку Анджелину. В свои 43 года она не перестает восхищать поклонников моложавым видом и стройной фигурой. Звезда активно занимается спортом.
А 3 апреля Боня поделилась редким архивным фото. В кадре она запечатлена в квартире городе Краснокаменске со своим папой. Тогда ей было около 22 лет. Она жила в скромной обстановке. Светская львица в то время носила темные волосы и лишь губы красила блеском, демонстрируя природную красоту.
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Виктория Боня с папой. Фото: соцсети звезды
«Оставлю это здесь. Анатолий. Папа 2002 год», – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядела Виктория. Многие посчитали, что она стала только краше с возрастом. «Глаза у вас папины», «С детства уже яркая красотка», «Только щеки исчезли», «Папа сжимает сильной рукой и видно, как любит», «Вы родились красоткой», — стали писать подписчики.