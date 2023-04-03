«Можем сидеть часами и разговаривать»: беременная Брутян поужинала с моложавой тещей Прилучного (фото)

Зепюр Брутян строит карьеру актрисы. Она в прошлом году стала женой Павла Прилучного. Они познакомились на съемках сериала «В клетке». Пара сыграла пышную свадьбу, а теперь они ждут пополнения в семье. На днях артистка отметилась в спортзале, продемонстрировав округлившийся живот. Уже скоро она впервые станет мамой.
Пока Зепюр готовится к приятным хлопотам, ее муж продолжает зарабатывать деньги для семьи. 3 апреля возлюбленная Прилучного решила поужинать вместе со своей мамой Гаянэ. Актриса побаловала себя варениками. Она засняла свою родительницу, которая может похвастаться идеальной кожей и длинными волосами.
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«Можем сидеть часами и разговаривать обо всем. Особенно люблю слушать ее рассказы про беременность (какие были врачи, роддомы и как важна поддержка). И каждый раз заканчивается разговор антропологией.
"Какая все таки интересная природа у человека". Мамуля, очень люблю тебя! Ты у меня невероятная! Сегодня у нас были вареники. А значит, ждет меня прогулка на свежем воздухе», — поделилась Брутян.
Мама Зепюр Брутян. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как молодо выглядит теща Прилучного. Многие заметили, что Зепюр унаследовала красоту своей мамы.