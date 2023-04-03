«Можем сидеть часами и разговаривать»: беременная Брутян поужинала с моложавой тещей Прилучного (фото)

Пока Зепюр готовится к приятным хлопотам, ее муж продолжает зарабатывать деньги для семьи. 3 апреля возлюбленная Прилучного решила поужинать вместе со своей мамой Гаянэ. Актриса побаловала себя варениками. Она засняла свою родительницу, которая может похвастаться идеальной кожей и длинными волосами.

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