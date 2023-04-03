58-летняя Алена Апина в кожаной юбке и модной рубашке козырнула постройневшей фигурой: глаз не оторвать

Корреспондент сайта Teleprogramma.pro оказался в гуще событий. На красной дорожке отметились Анфиса Чехова с сыном, Алена Водонаева, Сергей Лукьяненко с дочкой Надей, а также другие известные персоны. Апина также появилась на публике. Она предстала в укороченной модной рубашке и кожаной юбке с разрезом.

Певица подчеркнула постройневшую фигуру и оголила часть живота. Она сделала стрижку чуть ниже плеч с пышной челкой. Многие поразились тому, как артистка молодо выглядит в 58 лет.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».