58-летняя Алена Апина в кожаной юбке и модной рубашке козырнула постройневшей фигурой: глаз не оторвать

Алена Апина является известной певицей. Она продолжает строить карьеру. Экс-солистка группы «Комбинация» обладает большим количеством наград. Однако в последнее время она редко посещает премии и почти не появляется на ТВ. Однако 3 апреля в Москве прошла премьера фильма «Бюро магических услуг», на котором побывало много звезд.
Корреспондент сайта Teleprogramma.pro оказался в гуще событий. На красной дорожке отметились Анфиса Чехова с сыном, Алена Водонаева, Сергей Лукьяненко с дочкой Надей, а также другие известные персоны. Апина также появилась на публике. Она предстала в укороченной модной рубашке и кожаной юбке с разрезом.
Певица подчеркнула постройневшую фигуру и оголила часть живота. Она сделала стрижку чуть ниже плеч с пышной челкой. Многие поразились тому, как артистка молодо выглядит в 58 лет.
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Алена Апина. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
«Сейчас смотрю много кино. Сериал, который меня потряс, это "Фишман". А мой кумир — Иван Янковский. Мы с ним и его семьей хорошо знакомы. Мне кажется, что он может подвинуть даже дедушку», — поделилась Апина.
Также она рассказала, какой обладает особенностью, так как пришла на увлекательный фэнтези-фильм, связанный с магией.
«Я никогда и никуда не опаздываю. И даже когда пробки, все машины как будто расступаются. И я везде успеваю.
Мой друг, например, всегда знает, сколько время, даже не смотря на часы. Так что у каждого свои способности. А так событий в моей жизни было много. Но в мистику не верю», — призналась Алена.
Напомним, что певица в 2016 году сообщила о разводе с Александром Иратовым. У нее есть дочка Ксения, рожденная с помощью суррогатной матери. О личной жизни артистка редко говорит после расставания с мужем.