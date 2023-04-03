«Такой орех не скрыть»: Наталья Рудова в золотистом бикини блеснула «сочными» бедрами на Маврикии

Наталья Рудова уже давно стала известной актрисой. Многие зрители ее полюбили за роль в сериале «Татьянин день». Теперь она продолжает сниматься в новых проектах. Блондинка не боится оголять свои прелести. Артистка даже в обычной жизни носит короткие мини и публикует пикантные фото. Звезда в свои 39 лет старается следить за фигурой.
Примечательно, что Рудова любит путешествовать. На этот раз поделилась смелыми кадрами с Маврикия. Актриса покрасовалась на пляже в золотистом бикини. Она оголила свой живот и округлые ягодицы. Наталья не стала прятать свои женственные формы. Наталья удивила многих поклонников, отказавшись от ретуши.
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Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды
Многие признались, что впервые заметили у артистки выпирающий животик. Другие были восхищены ее упругими ягодицами. «Такой орех не скрыть», «Ну прям сочная», «Какая у вас фигурка», «Выглядите просто феерично», «Прям прелесть», «Фигура радует глаз», — стали писать подписчики.