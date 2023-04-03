«Такой орех не скрыть»: Наталья Рудова в золотистом бикини блеснула «сочными» бедрами на Маврикии

Примечательно, что Рудова любит путешествовать. На этот раз поделилась смелыми кадрами с Маврикия. Актриса покрасовалась на пляже в золотистом бикини. Она оголила свой живот и округлые ягодицы. Наталья не стала прятать свои женственные формы. Наталья удивила многих поклонников, отказавшись от ретуши.

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