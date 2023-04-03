Постройневшая Анфиса Чехова вывела в свет своего повзрослевшего сына: настоящий богатырь

Примечательно, что Анфиса отказалась от платьев, представ в брюках слим и клетчатой рубашке. Она дополнила лук кожаными сапогами, подчеркнув свои постройневшие ноги. Телеведущая с собой привела сына Соломона, рожденного от актера Гурама Баблишвили. Мальчику уже 10 лет, но он почти догнал маму по росту.

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