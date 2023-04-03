Постройневшая Анфиса Чехова вывела в свет своего повзрослевшего сына: настоящий богатырь

Анфиса Чехова стала известной, когда начала вести передачу для взрослых. Теперь она продолжает строить карьеру на телевидении, а также порой появляется на премиях и светских раутах. В свои 45 лет телеведущая следит за фигурой и порой делится снимками с пляжа, но редко отказывается от фотошопа. А 3 апреля она появилась на премьере фильма «Бюро магических услуг».
Примечательно, что Анфиса отказалась от платьев, представ в брюках слим и клетчатой рубашке. Она дополнила лук кожаными сапогами, подчеркнув свои постройневшие ноги. Телеведущая с собой привела сына Соломона, рожденного от актера Гурама Баблишвили. Мальчику уже 10 лет, но он почти догнал маму по росту.
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Анфиса Чехова. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
На мероприятии оказался корреспондент сайта Teleprogramma.pro. Чехова рассказала о своем отношении к марафонам желаний и планах на будущее.
«Отношусь к этому как к работе мозга, а не к чуду. К Елене Блиновской хорошо отношусь. Это бизнесвумен, которая многим помогла и сделала себя сама.
А я открываю большое женское сообщество «ВКонтакте» совершенно бесплатно. Будет помогать женщинам менять жизнь, трансформировать ее. То есть это то сообщество которое объединит женщин», — поделилась звезда.
Анфиса Чехова. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro