Постройневшая Анфиса Чехова вывела в свет своего повзрослевшего сына: настоящий богатырь

Анфиса Чехова

Анфиса Чехова. Фото: соцсети звезды

Телеведущая приехала на премьеру фильма «Бюро магических услуг». Она удивила своим преображением народ.

Анфиса Чехова стала известной, когда начала вести передачу для взрослых. Теперь она продолжает строить карьеру на телевидении, а также порой появляется на премиях и светских раутах. В свои 45 лет телеведущая следит за фигурой и порой делится снимками с пляжа, но редко отказывается от фотошопа. А 3 апреля она появилась на премьере фильма «Бюро магических услуг». 

Примечательно, что Анфиса отказалась от платьев, представ в брюках слим и клетчатой рубашке. Она дополнила лук кожаными сапогами, подчеркнув свои постройневшие ноги.  Телеведущая с собой привела сына Соломона, рожденного от актера Гурама Баблишвили. Мальчику уже 10 лет, но он почти догнал маму по росту. 

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Анфиса Чехова. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

На мероприятии оказался корреспондент сайта Teleprogramma.pro. Чехова рассказала о своем отношении к марафонам желаний и планах на будущее. 

«Отношусь к этому как к работе мозга, а не к чуду. К Елене Блиновской хорошо отношусь. Это бизнесвумен, которая многим помогла и сделала себя сама.

А я открываю большое женское сообщество «ВКонтакте» совершенно бесплатно. Будет помогать женщинам менять жизнь, трансформировать ее. То есть это то сообщество которое объединит женщин», — поделилась звезда.

Анфиса Чехова. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

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