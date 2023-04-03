Бузова в майке без лифчика засветила интимные «кнопочки»: скинула куртку без стеснения

Накануне Ольга вернулась в Москву. Она решила посвятить день только личным делам. Телеведущая вышла на прогулку в модных брюках карго с карманами и лентами. Лук дополняли ботфорты и косуха зеленого оттенка. А вот в студии звукозаписи Бузова решила остаться в майке. Она не надела лифчик, засветив грудь во всей красе.

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