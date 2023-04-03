Бузова в майке без лифчика засветила интимные «кнопочки»: скинула куртку без стеснения

Ольга Бузова уже давно стала известной персоной. Она продолжает давать концерты и играть в спектакле. Недавно артистка провела время на гастролях. Она то и дело представала на сцене в откровенных нарядах. В 37 лет певица занимается спортом. Она признавалась, что мечтает о семье и детях.
Накануне Ольга вернулась в Москву. Она решила посвятить день только личным делам. Телеведущая вышла на прогулку в модных брюках карго с карманами и лентами. Лук дополняли ботфорты и косуха зеленого оттенка. А вот в студии звукозаписи Бузова решила остаться в майке. Она не надела лифчик, засветив грудь во всей красе.
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Поклонники были восхищены тем, как выглядит Ольга. Однако многие подвергли ее критике за отсутствие нижнего белья. «Ой, все видно», «Что за мода такая? Лифчик нужно носить», «Видно даже кнопочки», «Слишком откровенно», «А брючки огонь», «Ой, что за вид», «Подарите ей лифчик», — стали писать подписчики.