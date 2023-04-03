Утонула в жакете не по размеру: 40-летняя Водонаева поразила своим «постаревшим» видом

3 апреля Водонаева отправилась на премьеру фильма «Бюро магических услуг», где также побывал корреспондент сайта Teleprogramma.pro. Она облачилась в жакет оверсайз и узкие брюки. Лук дополнили кожаные сапоги. Алена отказалась общаться с журналистами, продемонстрировав каппы. Звезда занимается своими зубами.

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