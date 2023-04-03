Утонула в жакете не по размеру: 40-летняя Водонаева поразила своим «постаревшим» видом

Алена Водонаева стала знаменитой, когда попала в шоу «Дом-2». Она демонстрировала колкий характер и зачастую носила откровенные наряды. Теперь Алена является телеведущей и фотомоделью. Она растит сына Богдана. А вот с отцом ребенка светская львица рассталась. Она предпочитает в одиночестве выходить в свет.
3 апреля Водонаева отправилась на премьеру фильма «Бюро магических услуг», где также побывал корреспондент сайта Teleprogramma.pro. Она облачилась в жакет оверсайз и узкие брюки. Лук дополнили кожаные сапоги. Алена отказалась общаться с журналистами, продемонстрировав каппы. Звезда занимается своими зубами.
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Алена Водонаева. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Обычно Алена с легкостью критикую знаменитостей за внешность. Она не раз высказывалась против полных людей. А недавно телеведущая подвергла критике Бритни Спирс, назвав ее теткой. Однако некоторые пользователи Сети считают, что сама Водонаева постарела за последние годы. Они отмечают, что она выглядит не такой молодой, как раньше, когда была в шоу «Дом-2».
«Выглядит на 45», «Алену сложно не узнать по бровям», «Скулы так выделяются. Вроде нет морщин, но постарела», «Жакет словно с чужого плеча», — стали писать Сети.