Равшана Куркова показала подросшего сына Гаспара: уже разговаривает – светловолосый ангел

Теперь мальчику уже около трех лет. Куркова поделилась новыми кадрами. Она засняла, как наследник играет, сидя в картонной машине. Гаспар заметно подрос. Он был в брюках и лонгсливе спокойного цвета. Кеды с красными шнурками дополняли лук. Его кудряшки стали еще пышнее.

«Ты далеко поехал, сынок», – спросила Равшана. «Куда? Подожди», – ответил мальчик.

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