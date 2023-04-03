Равшана Куркова показала подросшего сына Гаспара: уже разговаривает – светловолосый ангел

Равшана Куркова уже давно стала звездой кино. Она снялась в десятках кинокартин. Актриса отметилась в таких фильмах, как «Балканский рубеж» и «Чернобыль». О личной жизни она рассказывает редко. Многие были удивлены, когда Равшана показала сына Гаспара, который родился в 2020 году.
Теперь мальчику уже около трех лет. Куркова поделилась новыми кадрами. Она засняла, как наследник играет, сидя в картонной машине. Гаспар заметно подрос. Он был в брюках и лонгсливе спокойного цвета. Кеды с красными шнурками дополняли лук. Его кудряшки стали еще пышнее.
«Ты далеко поехал, сынок», – спросила Равшана.
«Куда? Подожди», – ответил мальчик.
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Поклонники были очарованы малышом. Многие отметили, что Гаспар похож на маму. Другие удивились, что он такой светловолосый. Напомним, что отцом мальчика является бизнесмен Сергей Амарян. Ходили слухи, что Куркова рассталась с возлюбленным. Однако она так и не прокомментировала новости, которые появлялись в Сети.