Никакого фотошопа: Самбурская в мини-бикини обнажила свои прелести в ванной комнате, ошарашив поклонников

На этот раз Самбурская приехала в ОАЭ. Она наслаждается длительным отпуском. Актриса загорает на пляже. Она не стесняется оголять свои формы. Накануне артистка запечатлелась в ванной комнате. Она решила развеять все упреки в фотошопе. Настасья на камеру позировала в белоснежном мини-бикини. Она показала рельефный пресс и бедра.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».