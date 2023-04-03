Никакого фотошопа: Самбурская в мини-бикини обнажила свои прелести в ванной комнате, ошарашив поклонников

Настасья Самбурская уже давно строит карьеру в кино. Она снялась во многих проектах, включая сериал «Универ». Также актриса зачастую выступает на сцене. В свои 36 лет она не перестает следить за внешностью. Брюнетка часто делится кадрами с тренировок. Ей удалось добиться подтянутой фигуры.
На этот раз Самбурская приехала в ОАЭ. Она наслаждается длительным отпуском. Актриса загорает на пляже. Она не стесняется оголять свои формы. Накануне артистка запечатлелась в ванной комнате. Она решила развеять все упреки в фотошопе. Настасья на камеру позировала в белоснежном мини-бикини. Она показала рельефный пресс и бедра.
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Поклонники были впечатлены тем, как выглядит Самбурская. Ей стали писать слова восхищения. «Просто само совершенство», «Прям скульптура», «Какая же вы красивая», «В бикини смотритесь особенно сногсшибательно», «Ну тут богиня», «Как приятно смотреть на такие формы», — стали писать подписчики.