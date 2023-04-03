«Ну шикарная же»: Клава Кока в тугом кожаном костюме на голое тело сразила своими соблазнительными формами

Клава Кока

Клава Кока. Фото: соцсети звезды

Певица взбудоражила поклонников своим пикантным луком.

Клава Кока уже давно стала популярной исполнительницей. Теперь она регулярно дает концерты. Певица в последнее время все чаще интригует поклонников. Она показывала кольцо и примеряла свадебное платье. Блондинка признавалась, что мечтает о семье. Она всегда носит смелые наряды, привлекая мужское внимание. 

На этот раз Кока устроила пикантную фотосессию. Она облачилась в тугой кожаный костюм. Жакет на голое тело подчеркнул грудь, а брюки с низкой посадкой сделали акцент на изящных изгибах. Певица дополнила лук туфлями на каблуке. Она красовалась среди ящиков с музыкальным оборудованием, хвастаясь формами. 

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Клава Кока. Фото: соцсети звезды

«Ваш любимый цвет? У меня вечная биполярочка между нежнятинкой и черной кожей», – написала звезда.

Клава взбудоражила фанатов. Многие отметили, что ей идет стиль роковой красавицы. «Вау! Ты стала намного сексуальнее и женственнее!», «Мы так ждали горячие фоточки», «Не, ну шикарная же», «Что за кошечка», «Ой, какая фигурка», — стали писать подписчики.

 

Клава Кока. Фото: соцсети звезды

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