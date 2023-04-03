«Ну шикарная же»: Клава Кока в тугом кожаном костюме на голое тело сразила своими соблазнительными формами

На этот раз Кока устроила пикантную фотосессию. Она облачилась в тугой кожаный костюм. Жакет на голое тело подчеркнул грудь, а брюки с низкой посадкой сделали акцент на изящных изгибах. Певица дополнила лук туфлями на каблуке. Она красовалась среди ящиков с музыкальным оборудованием, хвастаясь формами.

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