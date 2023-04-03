Особенные зеркальные даты: эти 9 дней станут самыми благоприятными в 2023 году

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По словам экспертов, именно эти дни могут притянуть сильную удачу, поэтому лучше не забывать про них.

В 2023 году их осталось девять: 4 апреля, 5 мая, 6 июня, 7 июля, 8 августа, 9 сентября, 10 октября, 11 ноября, 12 декабря.

Стоит отметить, что каждая зеркальная дата уникальна, поэтому важно помнить о том, как именно числа помогают нам в эти дни, передает сайт dailyhoro.ru.