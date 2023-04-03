Аня спела с братом: Лазарев показал, как трогательно его поздравили сын и дочка в день рождения

Сергей Лазарев уже много лет выступает на сцене. Он завоевал много наград и посетил десятки фестивалей. Теперь певец все чаще становится ведущим популярных программ.
При этом он растит двоих детей: Никиту и Анну. Когда артист уезжает на гастроли, то наследников он доверяет своей маме. Однако на этот раз он устроил семейный отпуск.
На этот раз Лазарев приехал в Дубай. Он признался, что такой подарок себе сделал на 40-летие.
Дети решили поздравить отца. Когда певец зашел в номер отеля, то увидел сотни надувных шаров и стол, который был украшен лепестками. Наследники спели песню для отца, поздравив с днем рождения.
Никита побежал обнимать именинника. А Анна играла с воздушными шарами.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«День рождения продолжается! Сюрприз от детей и от Rixos! Невероятная красота! Спасибо за гостеприимство!» — написал артист.
Поклонники восхитились тем, как выросли малыши. Многие отметили, что сын очень похож на папу. Однако комментарии к посту певец ограничил.