Аня спела с братом: Лазарев показал, как трогательно его поздравили сын и дочка в день рождения

Сергей Лазарев уже много лет выступает на сцене. Он завоевал много наград и посетил десятки фестивалей. Теперь певец все чаще становится ведущим популярных программ.

При этом он растит двоих детей: Никиту и Анну. Когда артист уезжает на гастроли, то наследников он доверяет своей маме. Однако на этот раз он устроил семейный отпуск.