Иосиф Пригожин рассказал, во что он играл в свой день рождения и почему ему не было радостно

Иосиф Пригожин признался, что отметил свой 54-й день рождения без всякого воодушевления. Праздник прошел в Москве, в домашней обстановке, и без особого веселья — даже без алкоголя.

«Просто мы не пьем. У меня практически все окружение не пьет — все трезвенники. Все были на водичке, сказали несколько тостов, чокнувшись водичкой, ну и просто общались. Знаете, на сегодняшнюю жизнь можно смотреть только трезвыми глазами!»

Продюсер рассказал, что после застолья он играл с близкими в настольные игры — это для них обычный способ провести время в кругу семьи. А еще Иосиф Пригожин поведал о подарках, преподнесенных родственниками. Например, от тещи он получил три белые майки, от Арсения — белую куртку.

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