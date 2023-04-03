Иосиф Пригожин рассказал, во что он играл в свой день рождения и почему ему не было радостно

Иосиф Пригожин признался, что отметил свой 54-й день рождения без всякого воодушевления. Праздник прошел в Москве, в домашней обстановке, и без особого веселья — даже без алкоголя.
«Просто мы не пьем. У меня практически все окружение не пьет — все трезвенники. Все были на водичке, сказали несколько тостов, чокнувшись водичкой, ну и просто общались. Знаете, на сегодняшнюю жизнь можно смотреть только трезвыми глазами!»
Продюсер рассказал, что после застолья он играл с близкими в настольные игры — это для них обычный способ провести время в кругу семьи. А еще Иосиф Пригожин поведал о подарках, преподнесенных родственниками. Например, от тещи он получил три белые майки, от Арсения — белую куртку.
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«Сегодня хочется немножко добавить светлых тонов в свою жизнь, и так много мрачного… Если говорить о подарке от Валерии, она подарила мне свое сердце — вот это самое главное, а остальное не имеет значения. И вообще я считаю сейчас не совсем этичным в условиях, в которых мы сейчас находимся, обсуждать подарки. Обстоятельства не такие уж и праздничные, нет никакой радости — откуда она может быть?» — цитирует Пригожина издание «МК».