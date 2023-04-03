Уже ростом с маму: Юлия Барановская запечатлелась с повзрослевшей дочкой Андрея Аршавина в день ее рождения

Юлия Барановская уже давно стала известной телеведущей. Она продолжает строить карьеру и быть частой гостьей на светских раутах. Примечательно, что Юлия сама растит троих детей. После расставания с Андреем Аршавиным она совмещала карьеру и материнство. Сыновья Артем и Арсений увлекаются спортом, а дочка Яна стала танцором.
А 3 апреля Барановская поделилась новым фото. Она запечатлелась со своей дочкой, которой исполнилось 15 лет. Телеведущая облачилась в платье нежно-голубого цвета с открытой спиной. В таком же стиле была одета именинница, но ее платье было сиреневым цветом с бахромой. Яна стала ростом с маму.
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Юлия Барановская с дочкой. Фото: соцсети звезды
«С днем рождения , моя маленькая королева. Мой самый главный учитель в жизни это ты. Люблю тебя бесконечно, у тебя все получится, я уверена, просто знай, что я рядом», — написала Барановская.
Поклонники восхитились тем, как выросла Яна. Многие осыпали комплиментами именинницу. «Замечательная мама!», «Как похожи», «Какая красавица растет! Маме респект за воспитание», «Как две сестры», «Копия мамы», — стали писать подписчики.