Уже ростом с маму: Юлия Барановская запечатлелась с повзрослевшей дочкой Андрея Аршавина в день ее рождения

А 3 апреля Барановская поделилась новым фото. Она запечатлелась со своей дочкой, которой исполнилось 15 лет. Телеведущая облачилась в платье нежно-голубого цвета с открытой спиной. В таком же стиле была одета именинница, но ее платье было сиреневым цветом с бахромой. Яна стала ростом с маму.

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