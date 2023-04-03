Новый дом Аллы Пугачевой в Израиле не такой роскошный, как в Грязи

Уехавшая из России Алла Пугачева периодически хвастается в соцсетях интерьерами дома, который они вместе с мужем снимают в Израиле. Однако поклонники заметили, что особняк не такой шикарный, какой у них был в Подмосковье.

В деревне Грязи у Примадонны был замок с колоннами и дорогим ремонтом. А за границей - обычный загородный дом.

Алла Пугачева и ее супруг иногагент Максим Галкин* уже больше года живут в Израиле. Артисты сбежали в эту страну в сложное для России время. Поклонники - не оценили.

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