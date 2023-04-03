Рудова в платье в облипку подчеркнула свои «булочки»: совершенные изгибы фигуры лишили дара речи

Наталья Рудова уже давно стала известной актрисой. Она снялась в сериале «Татьянин день», который сделал ее знаменитой. Блондинка теперь продолжает сниматься, но зачастую отказывается от роли роковой красавицы. При этом в 39 лет она занимается спортом и не перестает оголять свои прелести на публике.
Примечательно, что Наталья часто недовольна своими формами. Однако теперь она возобновила спортивные тренировки. Актриса поделилась кадром, на котором предстала в алом платье. Она подчеркнула свои округлые ягодицы, а также осиную талию. Наряд едва прикрыл сокровенное. Рудова сразила поклонников.
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Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды
«Ну вы в шикарной форме», «Такая цыпочка», «Просто красотка», «Изгибы фигуры, которые лишают дара речи», «Ой, какой вид сзади», «Такие булочки не спрятать», «Горячая блондинка», — стали писать подписчики.