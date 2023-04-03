Рудова в платье в облипку подчеркнула свои «булочки»: совершенные изгибы фигуры лишили дара речи

Примечательно, что Наталья часто недовольна своими формами. Однако теперь она возобновила спортивные тренировки. Актриса поделилась кадром, на котором предстала в алом платье. Она подчеркнула свои округлые ягодицы, а также осиную талию. Наряд едва прикрыл сокровенное. Рудова сразила поклонников.

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