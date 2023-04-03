«Расслабьтесь, я никуда не сваливаю, как некоторые»: Михаил Галустян оправдался за гражданство другой страны

Известный комик, шоумен и продюсер Михаил Галустян стал гражданином Армении. Эта новость наделала много шума. И во избежание кривотолков Михаил Галустян решил высказаться на эту тему.
В микроблоге Михаил Галустян объяснил, почему решил получить еще и паспорт Армении, сделав акцент на том, что уезжать из России в его планы совершенно не входит.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
«Во-первых — я армянин, и горжусь этим. Армения — моя историческая и этническая Родина, которая, я уверен, всегда будет в добрососедских и дружественных отношениях с Россией.
Дальше комментировать в принципе не обязательно. Но все таки… Расслабьтесь. Я люблю Россию и никуда отсюда не сваливаю, как некоторые. У меня здесь много друзей, работы, контрактов, поклонников. Россия — моя Родина и точка», — написал в микроблоге Михаил Галустян.