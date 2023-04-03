«Расслабьтесь, я никуда не сваливаю, как некоторые»: Михаил Галустян оправдался за гражданство другой страны

Известный комик, шоумен и продюсер Михаил Галустян стал гражданином Армении. Эта новость наделала много шума. И во избежание кривотолков Михаил Галустян решил высказаться на эту тему.

В микроблоге Михаил Галустян объяснил, почему решил получить еще и паспорт Армении, сделав акцент на том, что уезжать из России в его планы совершенно не входит.

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