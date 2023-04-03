«Дочку или сына»: Саша Гобозов из «Дома-2» намекнул на беременность новой избранницы

Саша Гобозов и его новая избранница

Саша Гобозов и его новая избранница. Фото: соцсети

Экс-участник реалити-шоу Саша Гобозов мечтает вновь стать отцом.

Бывший участник «Дома-2» Саша Гобозов, бывший муж Алианы Устиненко, дал понять, что он и его новая избранница Светлана готовятся стать родителями.

В микроблоге Саша Гобозов поделился совместным кадром со Светланой, под которым признался, что не знает, кого хочет больше — сына или дочку.

«Вот думаю, кого хочу, дочку или сына», — поделился Саша Гобозов.

Поклонники тут же решили, что Гобозову и его избраннице нужна дочка, поскольку у каждого из них уже есть по сыну.

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Напомним, Саша Гобозов не так давно рассекретил новые отношения. На этот раз у Саши Гобозова, по его же словам, все складывается идеально. Саша Гобозов уже познакомил Светлану и ее сына со своим наследником от Алианы Устиненко Робертом. Света представила Сашу Гобозова своей семье.

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