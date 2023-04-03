«Дочку или сына»: Саша Гобозов из «Дома-2» намекнул на беременность новой избранницы

Бывший участник «Дома-2» Саша Гобозов, бывший муж Алианы Устиненко, дал понять, что он и его новая избранница Светлана готовятся стать родителями.

В микроблоге Саша Гобозов поделился совместным кадром со Светланой, под которым признался, что не знает, кого хочет больше — сына или дочку.

«Вот думаю, кого хочу, дочку или сына», — поделился Саша Гобозов.

Поклонники тут же решили, что Гобозову и его избраннице нужна дочка, поскольку у каждого из них уже есть по сыну.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».