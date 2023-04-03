Виновата Таня Мусульбес: от Романа Капаклы из «Дома-2» массово отписываются фанаты после измены

Бывший участник «Дома-2» Роман Капаклы начал стремительно терять подписчиков своего телеграм-канала. Массовый отток фанатов был замечен за последнюю неделю. От Романа Капаклы каждый день отписываются больше ста человек.

Если еще в конце марта на канал Романа Капаклы было подписано 50, 5 тысяч человек, то по данным на понедельник, 3 апреля, их осталось 49 тысяч 436 человек. Потери составили больше тысячи подписчиков.

Тем временем, аудитория жены Романа Капаклы Марины Африкантовой, которой он изменил с Таней Мусульбес, в телеграм-канале больше 242 тысяч человек.

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