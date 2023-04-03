Озлобленная Кристина Асмус о своем лишнем весе: «Раскабанела бабенка»

Бывшая жена Гарика Харламова Кристина Асмус ни дня не может удержаться, чтобы не покритиковать своих поклонников. Актриса на выходных с сарказмом призналась, что действительно набрала лишние килограммы.

«На Харламова стала похожа, квадратная Асмус, раскабанела бабенка, беременна что ль» — эти и другие комментарии можно почитать под моими постами», — заявила она.

Асмус периодически провоцирует своих подписчиков неоднозначными постами и фотографиями, а потом возмущается, что люди это комментируют.

«Ну хоть как-то надо заставить о себе говорить, если таланта нет особо», — признаются пользователи Сети.

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