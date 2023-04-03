«Справедливость восторжествовала»: Михаил Галустян стал гражданином Армении

Известный в России шоумен и телеведущий Михаил Галустян сообщил, что получил гражданство Армении.
«Справедливость восторжествовала, я наконец-таки получил гражданство Армении. Я шел самым честным и правильным путем, подал честно документы, и вот наконец-то получил», - рассказал Михаил Галустян.
Примечательно, что признание о новом гражданстве шоумен Михаил Галустян сделал во время презентации первого в Армении многоэтажного жилого комплекса «Параджанов Club House», ради которой прилетел в Ереван.
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Михаил Галустян сообщил о своем намерении приобрести квартиру в новом элитном комплексе.
«Теперь я должен где - то зарегистрироваться», - добавил Михаил Галустян.
По материалам News. Am.