«Очень просится домой»: последние новости о Романе Костомарове на 3 апреля

Фигурист Роман Костомаров, к счастью, поправляется. Спортсмен почти три месяца боролся гангреной, но, похоже, болезнь начала отступать.

Костомаров уже дышит и питается самостоятельно. Пока он в больнице, но, возможно, в ближайшее время его выпишут домой.

«Ему регулярно делают перевязки. Психологическое состояние в норме, питается хорошо и уже просится домой, надоели больничные стены», — рассказал источник ТАСС.

После того, как врачи окончательно стабилизируют его состояние - Романа ждет процедура протезирования.

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