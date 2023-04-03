«А может, Алла будет президентом»: что Вайкуле ляпнула в пустоту про Пугачеву

Популярная певица Лайма Вайкуле рассказала о фантазиях, которые ее иногда посещают. В своих мечтах она видит в роли президентов России своих же друзей - 73-летнюю певицу Аллу Пугачеву или ее супруга, 46-летнего пародиста Максима Галкина*.
«Посмотрим, может быть, Максим станет президентом. А может, Алла будет президентом. Вот это было бы чудо! Я бы голосовала за Галкина* <…> Максим — не политик», - поделилась Лайма Вайкуле.
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Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин* больше года назад вместе с детьми Гарри и Лизой переехали жить в Израиль. На лето семья, как правило, меняет эту страну на Прибалтику, где погода более комфортная.
По материалам YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.