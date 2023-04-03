«А может, Алла будет президентом»: что Вайкуле ляпнула в пустоту про Пугачеву

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Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин* больше года назад вместе с детьми Гарри и Лизой переехали жить в Израиль. На лето семья, как правило, меняет эту страну на Прибалтику, где погода более комфортная.

По материалам YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.