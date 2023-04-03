«Это была огромная трагедия для меня»: Роза Сябитова призналась, что пережила больше десяти выкидышей

Популярная телесваха Роза Сябитова — мама двоих взрослых детей и бабушка маленькой внучки. Роза Сябитова откровенно рассказала, что ее женское счастье было очень непростым. В 21 год Роза Сябитова сделала аборт, после которого долго не могла выносить беременность.
За несколько лет Роза Сябитова перенесла больше десяти выкидышей.
«Это была огромная трагедия для меня. Я очень хотела детей! Проблема была в том, что, как любая женщина, мечтающая о детях, я была маниакальна в этом вопросе. Вспоминая тот период, я очень благодарна своему супругу.
Он до такой степени любил меня, уважал и поддерживал, что соглашался не заниматься любовью, а как станок делать детей. И ни в чем меня не упрекал. А я со своей маниакальностью совсем не думала о том, как ему было в этот период», — призналась Роза Сябитова.
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Роза Сябитова сделала акцент на том, что выносить беременность смогла только, отпустив ситуацию. Мужу Михаилу она подарила сына и дочку. Роза Сябитова хотела бы стать мамой в третий раз, но супруг умер. Второго такого счастливого брака в жизни телеведущей больше не случилось.
По материалам журнала «Все для женщины».