«Это была огромная трагедия для меня»: Роза Сябитова призналась, что пережила больше десяти выкидышей

Популярная телесваха Роза Сябитова — мама двоих взрослых детей и бабушка маленькой внучки. Роза Сябитова откровенно рассказала, что ее женское счастье было очень непростым. В 21 год Роза Сябитова сделала аборт, после которого долго не могла выносить беременность.

За несколько лет Роза Сябитова перенесла больше десяти выкидышей.