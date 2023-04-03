«Говорила, что я Йосю больше не люблю...»: Черно выдала правду о браке с Оганесяном

Саша Черно с семьей вернулась на телестройку, чтобы спасти свой брак с мужем Иосифом Оганесяном. Пара постоянно ссорилась, и это при том, что они стали родителями, вместе воспитывают сынишку Стефана.

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Звезда телестройки подметила, что когда-то их отношения с Иосифом зародились на проекте «Дом-2». При этом Саша считала, что вряд ли вернется на шоу. Супруги пытались наладить отношения классическим американским способом: пошли к психологу. А потом Черно захотела пойти на риск — вернуться на телестройку. И это, похоже, пошло им на пользу.