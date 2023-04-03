Лонгслив с медвежатами и ползунки в горох: беременная Лиза Полыгалова похвасталась первой обновкой для будущего малыша

Участница «Дома-2» Лиза Полыгалова готовится впервые стать мамой. Только накануне, 2 апреля, Лиза Полыгалова получила на руки результат анализа, который подтвердил, что она беременна.
Поддержать Лизу и поздравить ее с предстоящим материнством на «Дом-2» приехала подруга. Она привезла Лизе Полыгаловой подарок для будущего новорожденного малыша. В микроблоге Лиза Полыгалова показала красивый белый костюмчик, состоящий из лонгслива с принтом в виде медвежат и ползунков в горошек. Лиза Полыгалова растрогалась до слез, разглядывая нежную детскую обновку.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Лиза Полыгалова показала обновку для будущего малыша. Фото: скрин соцсети
«Это одежда для моего ребенка. Для моего! Я просто не верю. Вот в этом будет мой малыш, мой бебик. В таком вот маленьком…» — восхищенно говорила Лиза Полыгалова в кадре.
Напомним, Лиза Полыгалова беременна от Вани Барзикова, с которым недавно рассталась. Новый бойфренд отказался от отношений с Лизой, узнав, что она ждет ребенка от другого.