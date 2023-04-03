Лонгслив с медвежатами и ползунки в горох: беременная Лиза Полыгалова похвасталась первой обновкой для будущего малыша

Участница «Дома-2» Лиза Полыгалова готовится впервые стать мамой. Только накануне, 2 апреля, Лиза Полыгалова получила на руки результат анализа, который подтвердил, что она беременна.

Поддержать Лизу и поздравить ее с предстоящим материнством на «Дом-2» приехала подруга. Она привезла Лизе Полыгаловой подарок для будущего новорожденного малыша. В микроблоге Лиза Полыгалова показала красивый белый костюмчик, состоящий из лонгслива с принтом в виде медвежат и ползунков в горошек. Лиза Полыгалова растрогалась до слез, разглядывая нежную детскую обновку.

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