«Простушка. В 40 стала теткой»: Алена Водонаева сорвалась на Бритни Спирс за внешность и происхождение

Алена Водонаева в очередной раз решила навести смуту в Интернете, порассуждав о внешности и простом происхождении Бритни Спирс, которые, на ее взгляд, сейчас стали проявляться особенно сильно. А все из-за возраста.
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Как всегда, экс-звезда «Дома-2» не смогла удержаться и после критики Бритни Спирс перешла на других «теток».
«Бритни всегда, на мой взгляд, была дурнушкой-простушкой. Даже, когда была молодой. Звезда — да. Образы и хореография — да. Магнетизм, секс, порода и уж тем более красота — нет.
А когда ты родилась простенькой — себя держать надо с утроенной силой, иначе в 40 ты будешь теткой. Что мы и наблюдаем. И не только у Бритни», — написала в соцсетях Водонаева.
Бритни Спирс. Фото: Global Look Press
Напомним, бывшая участница шоу «Звезды в Африке» ранее прославилась своим рассуждениями о полных людях, с которыми она даже в одном бассейне купаться не может, настолько они ей неприятны.
Кроме того, Алена Водонаева ранее высказывалась о российских женщинах в провинции, которым чуть ли не запретить рожать должны. Дескать, они это делают ради пособия, а сами только и мечтают к горячительным приложиться.