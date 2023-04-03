«Простушка. В 40 стала теткой»: Алена Водонаева сорвалась на Бритни Спирс за внешность и происхождение

Алена Водонаева в очередной раз решила навести смуту в Интернете, порассуждав о внешности и простом происхождении Бритни Спирс, которые, на ее взгляд, сейчас стали проявляться особенно сильно. А все из-за возраста.

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Как всегда, экс-звезда «Дома-2» не смогла удержаться и после критики Бритни Спирс перешла на других «теток».