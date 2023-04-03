«Моя семья — это я и Кир»: Марго Овсянникова из «Дома-2» сделала долгожданное признание об отце своего сына

Бывшая участница «Дома-2» Марго Овсянникова сделала в микроблоге признание, которого от нее все ждали на протяжении года.
Марго Овсянникова фактически созналась в том, что она и отец ее сын Кира никогда не были вместе и не строили совместных планов. Марго Овсянникова заявила, что жила в иллюзии, но теперь наконец-то прозрела. И совершенно свободна как женщина.
«Пришло время признаться в первую очередь самой себе… Моя семья — это я и Кир! Так было всегда! После зачатия, во время беременности, родов, выписка и т.д. Я всегда жила в иллюзии!
Теперь я сняла розовые очки! Они были огромные! Я, правда, врала самой себе, и именно от этого больнее всего! Когда человек тебя любит, он будет с тобой рядом в самые сложные, в самые трогательные минуты. Не повторяйте моих ошибок!» — написала в микроблоге Марго Овсянникова.
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Марго Овсянникова добавила при этом, что у ее сына замечательный отец.
Напомним, Марго Овсянникова родила сына Кира в марте 2022 года. Блондинка тогда рассказывала, что у нее скоро свадьба. Но она так и не состоялась. В Сети утверждают, что Марго Овсянникова родила ребенка от женатого мужчины, который и не думал оставлять свою семью.