«Моя семья — это я и Кир»: Марго Овсянникова из «Дома-2» сделала долгожданное признание об отце своего сына

Бывшая участница «Дома-2» Марго Овсянникова сделала в микроблоге признание, которого от нее все ждали на протяжении года.

Марго Овсянникова фактически созналась в том, что она и отец ее сын Кира никогда не были вместе и не строили совместных планов. Марго Овсянникова заявила, что жила в иллюзии, но теперь наконец-то прозрела. И совершенно свободна как женщина.