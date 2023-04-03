Wildberries урезонил продавцов жестким правилом — народ притих: чего ждать от товаров

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Согласно нововведению, из ассортимента всех категорий онлайн-площадки исчезнет продукция с низким рейтингом. Недоступны к покупке станут и те товары, которые получили от покупателей всего три звезды и меньше.

Подобная инициатива, как считают в Wildberries, поможет в будущем избежать конфликтных ситуаций с покупателями и повысить уровень спроса на платформе.

По материалам «Прайма», «А теперь внимание!»