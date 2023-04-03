Оставшаяся в России бабушка Никиты Преснякова не отказалась от общения со сбежавшим в США внуком

В минувшее воскресенье, 2 апреля, в «Крокус Сити Холле» состоялся юбилейный концерт поэта-песенника Ильи Резника. Четвертого апреля маэстро, на стихи которого написаны самые известные в России хиты, отметит свое 85-летие.

В числе гостей юбилейного мероприятия была группа «Самоцветы» с солисткой Еленой Пресняковой, бывшей свекровью Кристины Орбакайте и бабушкой Никиты Преснякова. Вокалистка рассказала, что поддерживает тесное общение с внуком, который некоторое время назад уехал в США. Елена Преснякова уточнила, что часто общается с Никитой, созваниваясь с ним. Она также рассказала, что у внука в США все хорошо, и попросила не доверять информации в Интернете.

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